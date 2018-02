SCICLI - 23/02/2018

Sport - Ciclismo: la partenza domenica con partenza ed arrivo in Piazza Italia

A Scicli la decima Granfondo con 600 partecipanti al via

Due percorsi, il primo di 125 km, il secondo per la Mediofondo è di 80 km

Sono 600 gli iscritti alla decima edizione della Granfondo. La gara si corre domenica con partenza alle 9 da Piazza Italia ed è organizzata dagli «Amici del pedale». Al nastro di partenza anche una delegazione di Malta. La gara è valida come prova del 22mo campionato regionale Gran Tour Sicilia e sarà valida come prova unica del campionato nazionale Csen Granfondo 2018. Due i percorsi messi a punto dagli organizzatori. Il primo si snoda lungo 125 km ed è valido per la Granfondo mentre per la mediofondo il percorso è di 80 km.



Sono 5 i comuni iblei che saranno toccati dai partecipanti ed il percorso si evidenzia per la sua varietà tra pianeggiante e collinare con pochi strappi in salita. L’edizione 2018 della manifestazione ricorda anche Nello Lorefice, già presidente degli Amici del Pedale, scomparso prematuramente lo scorso maggio e Salvatore Rametta, giovane ciclista morto in un incidente stradale nel corso di una gara cui stava partecipando.