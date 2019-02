RAGUSA - 05/02/2019

Sport - Basket, A1: distanze in classifica immutate dopo le 5 partite del girone di ritorno

Passalacqua in gran forma aspetta S. Martino di Lupari

Soddisfatto coach Recupido, Nicole Romeo è una certezza

Per coach Gianni Recupido (foto) la prestazione contro Lucca è stata una prova di maturità. Dice il tecnico: «Perché era un campo difficile ed una partita a momenti difficile da gestire, quindi ottima prova: sono contento della prestazione e del risultato». La squadra ha potuto anche avvalersi della prestazione di Nicole Romeo, entrata a pieno ritmo in partita, capace di andare a canestro e di orchestrare gioco. Un innesto che ci voleva e di cui tutto il gioco si è avvalso. Un elemento in più che potrà servire ala causa sia in vista dei play off scudetto sia della Coppa Italia che si disputerà a inizio marzo.



La Passalacqua resta così ai piani alti, mantiene i due punti di distanza da Schio ma deve guardarsi da S. Martino di Lupari che sarà il prossimo avversario delle biancoverdi. All’andata fu una sconfitta pesante sul parquet veneto (62-49) e lo stop acuì il momento di crisi della Passalacqua. La sfida del PalaMinardi arriva in un momento ben diverso con il quintetto di Recupido in gran forma e caricato. Le giallonere arrivano forti del loro successo su Geas Sesto S. Giovanni ed hanno in Keys e Webb le loro punte di diamante. La Passalacqua sa di non potersi fermare perché agganciare Schio ed il secondo posto è ancora possibile.