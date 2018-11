RAGUSA - 11/11/2018

Sport - Basket, A1: le biancoverdi restano a quota 6 a metà classifica

Passalacqua scivola ancora, S. Martino Lupari vince facile

Terzo tempino decisivo per il risultato con un parziale di 19-6 per le giallonere

Fila San Martino di Lupari - Passalacqua Ragusa: 62-49 (12-15, 26-26, 45-32)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Webb 16, Keys 6, Keys 6, Sandri 5, Marshall 20; Melnika 8, Tognalini 2 , Tonello, Melnika, Fietta 5



PASSALACQUA RAGUSA: Cinili 6, Harmon 12, Soli, Hamby 1, Kuster 16; Gianolla 8, Formica 4, Consolini 2



La Passalacqua scivola ancora. E’ la terza sconfitta in campionato ed è quella che fa più male. Se con Venezia e Schio lo stop ci poteva stare è duro da accettare il risultato che arriva dal parquet veneto. Le lupe si sono imposte con ben 13 punti di vantaggio sulle biancoverdi che hanno avuto una caduta verticale dal terzo tempino in avanti nonostante il disperato tentativo di rimettersi in partita negli ultimi 10’. E’ stata la fotocopia all’incontrario del match giocato contro Lucca quando la Passalacqua ha costruito la vittoria nel primo tempo e gestito nel finale. Le ragusane sono partite bene e man mano hanno lasciato campo a Marshall e Webb che hanno colpito dalla corta e dalla media distanza. A fare la differenza, numericamente e nello svolgimento della partita, il terzo quarto da 19-6 delle "lupe" con Consolini e compagne incapaci di organizzare una difesa credibile. Hamby non è stata decisiva, ed anzi deludente, subito gravata dai falli e con scarse percentuali al tiro come altre volte ed è rimasta in campo solo 23’. Kuster ha fatto il massimo con i suoi 16 punti ed Harmon ha stentato. Prestazione comunque sotto tono del quintetto ragusano che resta attardato in classifica. Finisce con le giallonere di casa in festa con il pubblico di casa e le biancoverdi che stentano a rendersi conto di quello che è avvenuto (foto).