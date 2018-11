RAGUSA - 01/11/2018

Sport - Ciclismo: la ciclista ragusana ha vinto il Granfondo e il Gran Tour Sicilia

Margherita Di Martino campionessa siciliana in sella e in gamba

Grande sacrificio e abnegazione alla base dei successi

Due titoli regionali per Margherita Di Martino (foto). La ciclista ragusana, che corre per la Neos Cycling, ha partecipato nella stagione appena conclusa a due campionati Granfondo ed ha primeggiato in entrambi. Nella Coppa Sicilia, la cui premiazione si è tenuta domenica scorsa Margherita Di Martino ha vinto sei gare su sette ed è stata prima assoluta nella classifica donna. Anche il Gran Tour Sicilia ha visto prevalere la ciclista iblea nella classifica finale.



In stagione Di Martino ha vinto 4 campionati italiani Centro Sud ed in particolare le tappe della Montagna Fornazzo-Citelli, quello su strada a San Pier Niceto, la Crono individuale a Sant´Agata di Militello e la Crono a squadre a Giarre-Riposto. Risultati frutto di grande sacrificio ed abnegazione per una ciclista che cerca sempre il massimo e non teme la concorrenza maschile visto che tutte le gare sono aperte ad entrambi i sessi anche se le classifiche sono distinte in assolute e per categoria.