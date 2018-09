RAGUSA - 28/09/2018

Sport - Calcio, Eccellenza/B: si giocano le partite della quarta di andata

Marina di Ragusa chiede strada al Giarre sul neutro di Mascalucia. Attesa per ricorso gara di Coppa Italia

Formazione al completo, Utro potrebbe mandare in campo il centrale Vindigni

In attesa che il Giudice sportivo del Comitato regionale Sicilia faccia conoscere la decisione ufficiale sul reclamo presentato dal Marina di Ragusa (foto) i rossoblù si apprestano alla trasferta di Giarre. La gara di andata di Coppa Italia contro il Palazzolo è stato per il momento registrata nel comunicato di metà settimana con il risultato acquisito in campo, 1-1, ma il Giudice sportivo deve ancora prendere in esame il reclamo presentato dalla società. In casa rossoblù la dirigenza è molto fiduciosa sull’accoglimento del reclamo.



Il tecnico Salvo Utro ha fatto svolgere un paio di allenamenti defatiganti al gruppo in vista della trasferta di Mascalucia dove si giocherà la partita con i gialloblù del Giarre. «Voglio un Marina aggressivo –dice il tecnico- Voglioso di fare risultato». Il tecnico può disporre di tutti gli elementi della rosa e potrebbe mandare in campo anche Vindigni, reduce da infortunio, che mercoledì è andato già in panchina per riassaporare il clima agonistico. Da decidere il titolare tra i pali tra il giovane La Licata e Di Martino che ha giocato in Coppa. Il Giarre è squadra attrezzata per puntare in alto, si è rafforzato con elementi di categoria ma non ha ancora vinto in campionato. Cercherà in tutti i modi di farlo contro i rossoblù superando comunque l’handicap di giocare praticamente in campo neutro.