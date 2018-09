RAGUSA - 27/09/2018

Sport - Calcio, Eccellenza/B: all’Aldo Campo è finita 1-1

Reclamo Marina Ragusa per gara di Coppa. Palazzolo senza under in campo perderà a tavolino

Si attende solo l’ufficialità del comunicato del Comitato regionale Sicilia

Il Marina passerà il turno di Coppa Italia. Il Palazzolo ha commesso un banale errore nello schieramento della formazione nell’ultima parte della gara pareggiata mercoledì all’Aldo Campo. Nei minuti finali, infatti, è uscito Pandolfo, classe 2000, ed al suo posto è entrato Camarà, classe 99’, proprio al 45’ del secondo tempo. Il regolamento impone la presenza di almeno un giocatore classe 2000 in campo ed i gialloverdi non ne hanno avuto uno, seppur per una frazione minima di gara.



La dirigenza del Marina ha presentato reclamo all’arbitro subito dopo la gara e gli stessi dirigenti ospiti si sono resi conto della colossale gaffe commessa. Al Giudice sportivo non resterà che dare vinta la partita a tavolino per 3-0 al Marina e annullare la gara di ritorno in casa del Palazzolo, così come previsto dal regolamento. Non c’è l’ufficialità ancora della decisione perché si attende il comunicato del Comitato regionale Sicilia. I rossoblù stanno intanto preparando la gara esterna sul campo di Mascalucia dove domenica affronteranno il Giarre.