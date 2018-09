RAGUSA - 04/09/2018

Sport - Calcio, Eccellenza/B: ufficializzato il calendario, si parte domenica e si chiude il 7 aprile

Per Marina Ragusa esordio con neopromosso Terme Vigliatore. S. Croce, derby caldo a Palazzolo

Calendario in salita per i rossoblù che nelle prime giornate affrontano le catanesi

Si comincia domenica, si finisce il 7 aprile. Il Comitato regionale Sicilia ha pubblicato i calendari di Eccellenza e per le due squadre iblee inserite nel girone B non è un avvio tra i più semplici. L’esordio va meglio al Marina di Ragusa che ospita all’Aldo Campo un’altra neo promossa, il Terme Vigliatore. Per il S. Croce subito impegno tosto in trasferta contro il Palazzolo, che è accreditato come una delle pretendenti alla vittoria finale. Alla seconda giornata le parti si invertono perché il Marina giocherà fuori sul campo dell’Atletico Catania mentre la squadra di lucenti riceve la neo promossa Jonica. Per il Marina ci sono di seguito alcune corazzate come Camaro (in casa), Giarre e Scordia fuori e Paternò in casa. Il derby contro il S. Croce si gioca il 9 dicembre in casa del Marina all’11ma giornata ed il 31 marzo a campi invertiti.



Nel girone a 16 squadre sono state incluse 5 messinesi (Real Tirrenia di Giammoro, Jonica di S. Teresa Riva, Terme Vigliatore Camaro e Milazzo), 7 catanesi (S. Pio X Catania, Paternò, Giarre, Biancavilla, Real Aci di Acireale, Scordia ed Atletico Catania) 2 siracusane (Palazzolo e Rosolini) e le due ragusane. Tra le favorite il Camaro, il Giarre, il Paternò ed il Palazzolo.



LA QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA



Primo obiettivo raggiunto. Il Marina di Ragusa ha centrato la qualificazione ai 16mi di Coppa Italia ed è tornato da S. Croce con alcune certezze. Impianto solido soprattutto in difesa con Capozucchi, al rientro, confermatosi giocatore di esperienza. Manca ancora Vindigni che deve recuperare l’infortunio patito in due settimane fa. Il centrocampo ha ritrovato capitan Pellegrino che è stato il faro della manovra rossoblù, ben assecondato dal «mastino» Iozzia e dalla velocità sulle face di Bello e Daniele Arena.



La buona notizia è il ritorno di Nicola Arena che il tecnico Salvo Utro ha mandato in campo a 20’ dalla fine al posto di Maiorana. Il giocatore è ancora imbastito ed i movimenti mancano di velocità ma Arena è una certezza visto che nei pochi minuti in campo ha scodellato un paio di palloni per i compagni di reparto. Non ha giocato il più piccolo degli Arena, Alessandro, sul quale il tecnico punta molto. I tifosi che hanno seguito la squadra al «Kennedy» sono tornati soddisfatti. Non sarà il Marina schiacciasassi della scorsa stagione ma sicuramente una squadra con la quale tuti dovranno fare i conti.