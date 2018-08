RAGUSA - 23/08/2018

Sport - Calcio, Eccellenza: all’Aldo Campo vivace amichevole che si risolve nella ripresa

Marina di Ragusa fluido, il Modica resiste solo un tempo. Domenica è tempo di Coppa Sicilia

La squadra di Utro va in gol 3 volte mentre i rossoblù modicani restano a secco

Amichevole salutare per Marina di Ragusa (nella foto il gruppo) e Modica in vista dell’esordio di Coppa. I rossoblù di Salvo Utro vincono largo andando in gol 4 volte nella ripresa. Tiene bene il Modica nel primo tempo ma i giovani mandati in campo nel secondo tempo non reggono il ritmo e la pressione del Marina. Utro ha provato ,o schieramento da mandare in campo domenica per ovviare alle assenze di Vindigni, il centrale ne avrà almeno per 2 settimane, e di Pellegrino e Capozucchi, squalificati. Al centro della difesa ha giocato l’under Morales in coppia con il più esperto Chiazzese. Test poco probante perché l’attacco del Modica è stato poco incisivo. Caccamo e Pecorari sono stati frenati e ridotti al silenzio e non hanno avuto spunti di rilievo. Non è un caso che il ds modicano, Ettore Cannella, è alla ricerca di un attaccante esperto e di categoria.



Nel Modica bene Gatto e Fusca che formano una copia di centrocampo ben assortita e soprattutto grintosa. In difesa Buscema, Cassibba e Basile hanno fatto valere il loro affiatamento. Da rivedere il portiere Jaye che era al suo esordio in rossoblù ma che comunue ha ben parato un rigore calciato da D´Agosta al 26´. Il Marina ha pressato nel primo tempo con D’Agosta, Daniele Arena e Maiorana ma non è riuscito ad andare a rete. Meglio la ripresa soprattutto per la velocità del gioco sulle fasce ma il Modica ha un po’ arrancato. In gol sono andati Passewe, Baki e Baldeh.



Le formazioni (1°tempo):

Marina di Ragusa: Di Martino, Carnemolla, Morales, Chiazzese, Immesi; Bello, Iozzia, D. Arena, D´Agosta, Passewe, Maiorana



Modica: Jaye, Blandino, Basile, Fusca, Cassibba, Buscema, Eugenio Sammito, Gatto, Alessio Macauda, Galfo, Pecorari