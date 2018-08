RAGUSA - 20/08/2018

Sport - Calcio, Promozione: colmato il vuoto lasciato dalla partenza di Compagno

Ragusa sceglie Christian Ricca come difensore centrale

Ha giocato con il Palazzolo e disputato diversi campionati tra Eccellenza e Promozione

Un nuovo centrale per il Ragusa. Il direttore sportivo Santo Palma ha ovviato alla partenza di Daniele Compagno trovando l’accordo con Christian Ricca (foto). Il giocatore è già stato inserito nella rosa di prima squadra ed ha preso parte agli allenamenti sotto la supervisione del tecnico Filippo Raciti. Ricca si ricongiungere alla pattuglia degli ex Palazzolo già in maglia azzurra, Filicetti, Aglianò e Butera. Il difensore catanese, infatti, ha giocato nella scorsa stagione in maglia gialloverde e proviene da diversi ani di militanza in Promozione ed Eccellenza.



Dice il neo centrale azzurro: «Ho giocato assieme ad Aglianò, Filicetti e Butera e sono felice di ritrovarli in squadra. Sarà una bella sfida visto che questo campionato si annuncia parecchio competitivo. Non vedo l’ora che la stagione prenda il via per verificare sul campo la forza del gruppo». Raciti lavorerà con il gruppo in vista dell’esordio di Coppa Sicilia che prevede la gara contro il Frigintini. Il Ragusa giocherà in trasferta anche se ancora non è stato definito il campo di gioco. La partita potrebbe disputarsi al polisportivo della «Caitina» a porte chiuse vista l’inagibilità dell’impianto.