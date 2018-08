RAGUSA - 19/08/2018

Sport - Calcio, Eccellenza: al "Liotta" la sconfitta matura nella ripresa

Marina di Ragusa cede netto al Licata. Si fa male Vindigni, difesa incerta subisce troppo

Bene centrocampo e attacco con esordio di Nicola Arena che sostituisce Maiorana

La sconfitta pesa ma ci sono anche segnali positivi. Al "Dino Liotta" (foto) il Licata non perdona ed il Marina di Ragusa paga a caro prezzo alcuni errori difensivi. L’uscita dal campo dell´esperto centrale Ciccio Vindigni per infortunio già nel primo tempo manda in crisi il reparto arretrato che concede troppo nella ripresa quando i gialloblù locali passano altre 3 volte con Pira, Cannavò e Dama. Finisce 4-1 ed il risultato penalizza troppo i rossoblù che per buoni 60’ hanno giocato alla pari con i padroni di casa ed hanno sfiorato il gol del vantaggio un paio di volte con Maiorana e Daniele Arena. A 20’ dalla fine l’entrata in campo di Nicola Arena, in evidente ritardo di preparazione, che si muove e cerca di imbeccare i compagni ma non riesce ad infiltrarsi tra le maglie difensive gialloblù.



Il Marina di Ragusa ha toccato con mano la dura realtà del campionato contro una squadra costruita per vincere ma il tecnico Salvo Utro ha buoni motivi per essere soddisfatto. Da rivedere la difesa, reparto tutto nuovo ad eccezione di Carnemolla. Meglio il centrocampo con Pellegrino al centro, Iozzia più basso e l’under Alessandro Arena a fare da cerniera. Attacco mobile con alcune certezze come Maiorana e D’Agosta, autore del gol del pari. Prima dell’esordio in Coppa Sicilia di domenica contro il S. Croce amichevole giovedì in casa contro il Modica.



Licata Marina di Ragusa: 4-1

(Marcatori: Civilleri, D’Agosta, Pira, Cannavò e Dama)



Marina di Ragusa: Di Martino, Carnemolla, Capozucchi, Vindigni (Chiazzese), Immesi, Pellegrino, A. Arena, Iozzia, D’Agosta, Maiorana (N. Arena) D. Arena