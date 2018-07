RAGUSA - 23/07/2018

Sport - Calcio, Eccellenza: dopo il capitano Gaspare Pellegrino e Simone Iozzia

Marina di Ragusa poker di conferme con Daniele Arena, D´Agosta, Passewe e Baldeh. Ora i nuovi arrivi

La società punta su giovani che hanno già maturato esperienza in Eccellenza

Un poker di conferme per il Marina di Ragusa. In Eccellenza il tecnico Salvo Utro ritroverà Fabio D’Agosta e Daniele Arena (foto) che saranno anche per la nuova stagione partner dell’attacco rossoblù. Confermati anche l’esterno Aliue Baldeh, uno dei migliori giovani classe ‘99 della categoria. Baldeh ha partecipato anche al campionato Juniores della rappresentativa regionale, firmando la marcatura nella finale ed è stato convocato Baldeh al Torneo delle Regioni che si è svolto in Abruzzo. Con Baldeh riconfermati anche anche Morris Passewe, attaccante esterno molto veloce e molto importante per il modulo preferito di Utro. «Ragazzo disponibile – dice il direttore sportivo Nunzio Calogero– infaticabile lavoratore e ragazzo conteso da parecchie squadre anche di serie D". Anche Enrico Morales difensore centrale classe 2000, Primavera del Trapani e del Siracusa, è stato confermato. Con Simone Iozzia Gaspare Pellegrino sono sette gli elementi ufficialmente in rossoblù.



La società si sta muovendo ora per tesserare giocatori di esperienza e di categoria. Il tecnico ha dato indicazioni precise. I nuovi non dovranno essere necessariamente «anziani» ma giovani con alle spalle qualche campionato di Eccellenza e Promozione. Utro vuole infatti allestire una squadra veloce e grintosa e vuole partire proprio da un nucleo che abbia queste caratteristiche. Per quanto riguarda gli altri giocatori della passata stagione sembra orma tramontata la speranza di contare sul portiere Cavone, sul difensore centrale Puglisi e su Nicola Arena. I tre sono impegnati con il lavoro e non possono garantire la presenza e la costanza agli allenamenti necessari per affrontare un campionato impegnativo come l’Eccellenza.