RAGUSA - 24/05/2018

Sport - Basket: Under 18, 16, 14 e 13 hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie

Passalacqua regina in Sicilia con le formazioni giovanili

L’ultima a conquistare il titolo la Under 13 allenata da coach Svetlana Kouznetsova

Anche l’Under 13 si laurea campione regionale. La giovanissima formazione biancoverde, allenata da coach Svetlana Kouznetsova ha battuto nel doppio confronto l’Alma Patti, aggiudicandosi il primo confronto al PalaMinardi per 85-44 e perdendo in trasferta con il punteggio finale di 67-60. La differenza canestri ha dato di gran lunga ragione al quintetto biancoverde La società iblea si conferma dunque come punto di riferimento del panorama regionale, primeggiando in tutte le categorie giovanili oltre che, naturalmente, a livello senior. La Passalacqua Ragusa ha infatti vinto a livello regionale con l’Under 18, Under 16, Under 14, Under 13 ed Esordienti (anno 2006). In particolare, la formazione Under 18 è arrivata alle finali nazionali di Battipaglia, uscendo nella prima fase della manifestazione, l’Under 16 non si è poi qualificata alle nazionali perdendo l’Interzona, l’Under 14 disputerà le finali nazionali dal 24 giugno al 1 luglio a Cagliari mentre per l’Under 13, così come per le Esordienti, non sono previsti altri impegni successivi.



Nella formazione Under 13 si sono messe in evidenza in gara 1 Salice con 41 punti, Mallo con 24 e Chessari con 16. In gara 2: Tumeo 49, Gregorio 12, Mallo 16, Chessari 17, Salice 11.



Il gruppo è composto da Claudia Chessari, Chiara Marchese, Elisabetta Salice, Chiara Occhipinti, Silvia Scalone, Elena Mallo, Anna Fazzi, Anna Arezzo, Gaia Occhipinti, Michela Criscione, Adriana Leggio, Elisa Sammatrice, Serena Floridia, Martina Ruscica, Emilie La Cognata, Cristiana Scivoletto, Greta La Placa, Sofia Boncoraglio (foto)