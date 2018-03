RAGUSA - 30/03/2018

Sport - Basket, A!: la qualificazione di Venezia alla finale di Eurocup induce ancora uno spostamento

Passalacqua prepara i quarti play off contro S. Martino di Lupari. Gara 1 si gioca giovedì al PalaMinardi

Coach Recupido chiede alla squadra la massima concentrazione. Solo pochi giorni di riposo

Ancora un cambio di data. La qualificazione di Venezia alla finale di Eurocup a Monaco contro Galatasaray ha provocato una ulteriore modifica del calendario. Gara 1 dei quarti di play off già in programma mercoledì 4 è stata infatti sposta a giovedì 5 alle 20.30 al PalaMinardi, come riferisce un comunicato della società ragusana. Passalacqua e S. Martino hanno convenuto di giocare il giovedì, invece del mercoledì, per motivi organizzativi con buona pace di tutti. Cambia anche gara 2 che sarà giocata a S. martino mercoledì 11 alle 19. L’eventuale gara 3 è stata invece confermata per sabato 14 alle 20.30 al PalaMinardi. Si giocheranno dunque solo tre partite rispetto alle canoniche 5. Le semifinali, invece, si giocheranno al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: le due partite di gara 1 venerdì 20 e sabato 21 aprile, gara 2 domenica 22 e lunedì 23 aprile, gara 3 mercoledì 25 e giovedì 26 aprile, eventuale gara 4 venerdì 27 e sabato 28 aprile, eventuale gara 5 lunedì il 30 aprile. Le biancoverdi osserveranno solo qualche giorno di riposo a cavallo di Pasqua per preparare la partita di mercoledì prossimo contro le «lupe» venete.



Coach Gianni Recupido vuole tenere alta la concentrazione e teme le venete: "San Martino è una squadra che gioca insieme da tanto tempo, che ha ottime straniere come Bailey e Mahoney e italiane d’esperienza come Angela Gianolla. Per quanto ci riguarda è chiaro che ci faremo trovare pronti e sarà fondamentale cominciare bene in casa, per mettere subito il primo mattoncino di una post-season nella quale vogliamo cercare di arrivare più in fondo possibile». Ragusa ha perso di misura, un solo punto alla terza di andata sul parquet veneto (60-59) ed ha vinto al PalaMinardi lo scorso 17 gennaio per 63-59. Sono state entrambe gare molto equilibrate e le sfide play off promettono di essere avvincenti. Servirà la migliore Passalacqua per arrivare alle semifinali. Gli altri accoppiamenti dei quarti prevedono Schio contro Broni, Venezia contro Torino e Napoli contro Lucca.