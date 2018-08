MODICA - 21/08/2018

Sport - Calcio: affidata la gara per adeguamento impianto elettrico e messa in sicurezza

Al "Caitina" lavori in corso. Polisportivo pronto solo tra 2 mesi

Il Frigintini dovrà giocare a porte chiuse le gare di Coppa e le prime 4 di campionato

Ci vorranno due mesi per completare i lavori di adeguamento del Polisportivo della Caitina (foto). L’impianto potrà così tornare ad essere agibile e quindi aperto al pubblico. Salteranno così almeno le prime quattro partite interne del campionato di Eccellenza che il Frigintini dovrà scegliere di giocare a porte chiuse o al «Vincenzo Barone». La gara di appalto per il rifacimento dell’impianto elettrico e la messa in sicurezza degli spogliatoi è stata aggiudicata e l’impresa potrà ora cominciare i lavori, la cui consegna è prevista entro 50 giorni. Il costo è di circa 50 mila euro a carico del Bilancio comunale.



La nuova stagione inizierà ancora una volta, è il quarto anno consecutivo, ad handicap per le squadre della città e soprattutto per il Frigintini che ha scelto l’impianto della Caitina per disputare le proprie gare interne. Per quanto riguarda il «Vincenzo Barone» l’assessore allo Sport, Maria Monisteri, ha chiesto al Commissario del Libero Consorzio l’utilizzo dell’impianto in attesa che l’affidamento della gara alla società privata che gestirà l’impianto venga formalizzata. Domenica è in calendario la gara di andata tra il Frigintini e il Ragusa per la Coppa Sicilia e si potrebbe giocare al Barone» o in alternativa al «Caitina» a porte chiuse.