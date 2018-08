MODICA - 19/08/2018

Sport - Calcio, Promozione: prima uscita dei rossoblù allo Scrofani

Modica rinnovato con Gatto e Pecorari impatta con il Palazzolo

Buona prova dei rossoblù che hanno schierato il giovane Jaye tra i pali

Prima uscita confortante ma squadra ancora da completare. Il Modica ha affrontato il Palazzolo dopo 2 settimane dall’inizio della preparazione con una squadra rinnovata. Franco Rappocciolo ha inserito a centrocampo i nuovi Fusca e Gatto ed ha provato un attacco nuovo di zecca con Caccamo al centro e Pecorari sulla fascia. Tra i pali ha fatto il suo esordio Jaye che si è ben disimpegnato ogni volta che è stato chiamato in causa mentre Buscema e Basile sono stati i perni centrali del reparto difensivo. Per Pietro Gatto (classe 90) si tratta di un ritorno in maglia rossoblù che ha già indossato in Eccellenza nel 2014. Lo scorso anno a gennaio ha giocato con il Marina di Ragusa ed ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia. Robert Pecorari, invece, arriva al Modica Calcio dopo l´esperienza dello scorso anno al Frigintini. L’attaccante di origine vittoriese ha iniziato la preparazione al Caltagirone ma ha poi accettato la proposta del direttore sportivo Ettore Cannella.



Dice il tecnico Franco Rappocciolo: «E´ stato un buon test, la squadra ha tenuto bene il campo nonostante i carichi di lavoro. I nuovi si sono subiti inseriti negli schemi e la tenuta atletica generale mi ha soddisfatto. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e appena avremo maggior minutaggio sulle gambe potremo affinare gli schemi e credo possiamo regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi che nonostante il periodi di ferie ci sono stati vicini anche nella prima uscita amichevole. Per completare la rosa ci manca un attaccante di peso». La società si sta muovendo in questo senso e la rosa potrebbe arricchirsi anche con un centrocampista. Ad una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Sicilia contro l’Atletico Scicli il Modica deve ancora trovare un assetto definitivo ed in questo senso il ruolo della dirigenza sarà decisivo. La partita giocata allo «Scrofani» ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con un colpo di testa di Pettinato al 26’. Reazione rossoblù cn un paio di buone occasioni per Caccamo ma il portiere Ferla ha fatto buona guardia. Nella ripresa Modica vicino al gol con i Eugenio Sammito e con Andrea Buscema che hanno colpito i legni della porta avversaria. A riportare il punteggio in parità per i rossoblù ci ha pensato al 36´ Alessio Macauda che ha sfruttato una parata difettosa del portiere avversario appena entrato in campo e a insaccare da pochi passi.



Questa la formazione con la quale il Modica ha iniziato la partita: Jaye, Cassibba, Guastellini, Stefano Sammito, Basile, Buscema, Fusca, Gatto, Caccamo, Galfo, Pecorari. Nella ripresa tra i pali si sono avvicendati Giannì e Gianchino, mentre Rappocciolo ha dato spazio anche a Pitino, Eugenio Sammito, Blandino, Calvo, Spadaro, Macauda e Pisana.



(foto: da sin. Gatto, il ds Cannella, Pecorari)