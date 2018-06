MODICA - 20/06/2018

Sport - Volley, B1: dopo l’arrivo di Ferro e le conferme di Pirrone, Brioli e Ferrantello

Giovanna Tomaselli nuova schiacciatrice del Pro Volley Team

Acese, 26 anni, ha una buona esperienza alle spalle tra cui 2 anni in A2 con Palmi

Giovanna Tomaselli (foto con il presidente Bartolo Ferro) è la nuova schiacciatrice del Pro Volley team. Tomaselli, 26 anni, 190 cm, ha sottoscritto l’accordo con la società modicana ed è stata fortemente voluta da coach Corrado Scavino. La giocatrice acese ha militato nel Kondor Catania nella passata stagione ma vanta anche anche due stagioni in A2 con Palmi ed inoltre ha vestito la maglia di San Giovanni La Punta, Orizzonte Tremestieri, Barcellona e Pallavolo Sicilia.



"Arrivo a Modica con grandissimo entusiasmo –dice Giovanna Tomaselli– e con grandissima voglia di fare bene. Finalmente avrò come allenatore Corrado Scavino con il quale ci siamo "corteggiati" da parecchi anni. Non ho mai lavorato con lui e per questo non vedo l´ora di iniziare perché Corrado riesce sempre a costruire grandi gruppi prima di grandi squadre e questi sono aspetti che alla fine fanno la differenza. Sono convinta – continua Tomaselli – che l´unione del gruppo sarà un aspetto fondamentale che ci caratterizzerà durante la stagione. Il primo impatto con la dirigenza è stato positivo e oltre a Scavino con il quale ho avuto il mio primo contatto con il mondo PVT ho capito immediatamente che la dirigenza biancorossa è formata da persone per bene e che puntano soprattutto al lato umano e questo per me è fondamentale perchè ti permette di lavorare con serenità. E’ una società che vanta una certa esperienza a livello pallavolistico e quindi farne parte per me è una bella soddisfazione dopo averla affrontata da avversaria". Tomaselli è il secondo acquisto del Pro Volley team dopo quello di Fabiola Ferro e le conferme di Brioli, Ferrantello e Pirrone.