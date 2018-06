MODICA - 16/06/2018

Sport - Motori: la manifestazione al circuito "Vincenza" di Ispica

Il Memorial "Giorgio Ereddia" nel segno della sicurezza

Si vuole ricordare il giovanissimo morto due anni fa a bordo della sua Kawasaki

Si svolge domenica sul circuito «Vincenza» di Ispica la seconda edizione del «Memorial Ereddia». La manifestazione vuole ricordare Giorgio Ereddia,

scomparso giovanissimo, il 9 aprile di due anni fa, in un incidente stradale a Modica, a bordo della sua Kawasaky 750. Il ‘Memorial Ereddia’, si caratterizzerà anche per il Motoraduno di ‘Club Ducati Barocco Modica’ e ‘Noi in Moto Modica’ che, dalla città della Contea, percorrerà buona parte della provincia e per l’Autoraduno ‘Abarth Club Sicilia’. Dalle 9.00, il circuito ‘Vincenza’, ospiterà i giri liberi a cronometro di scooter, kart, auto stradali e da corsa. Piloti di tutte le età a cimentarsi, in estrema sicurezza. Una targa, intitolata a Samuele Peluso, un altro ragazzo modicano di nascita ed ispicese di adozione, scomparso a metà settembre di due anni fa, a soli 19 anni, in un incidente stradale, andrà a chi avrà saputo meglio interpretare sui mezzi che gireranno nel circuito ispicese, lo spirito della giornata. Gireranno in pista anche le Abarth di rientro dal loro giro per la provincia ibleo.



Alle 21 la premiazione dei migliori piloti e poi, la riflessione sulla sicurezza alla guida per se e per gli altri, con le parole di ‘DivertitiSicuramente’, il progetto che interpreta la passione più sana e più genuina degli sport motoristici, insegnando ai ragazzi come vivere bene questo affascinante mondo. Un’esibizione di danza, protagonisti venti ragazzi della palestra Opera , precederà la consegna delle donazioni a favore dell’associazione onlus ‘Nessuno Escluso’ di Scicli. Ospite d’eccezione della manifestazione Giuseppe Nucita, pilota di rally della scuderia Phoenix. Nucita, scenderà in pista con la sua Peugeot 208 Rally R2, deliziando gli appassionati con abilità di guida fuori dal comune.