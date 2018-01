MODICA - 15/01/2018

Sport - Volley, B2: le modicane passano sul parquet del fanalino di coda Torretta

Pro Volley Team continua a vincere ed è terzo in classifica

Nell’ultima partita di andata sabato prossimo al Geodetico le modicane affronteranno la Pallavolo Sicilia

Volley Torretta-Pro Volley Team Modica: 3-1 (22-25, 25-19, 20-25, 22-25)



Pro Volley Team Modica: Licitra 3, Pirrone 20, Di Emanuele 7, Scirè 25, Pagano 7, Caruso 14, Brioli 5, Ferrantello (L) All. Corrado Scavino



Il Pvt vince sul parquet del Torretta e conquista il terzo posto solitario in classifica grazie ai suoi 25 punti. Una prestazione convincente da parte di Scirè (foto) e compagne anche se Torretta è ultima in classifica ancora a zero punti. Il Pvt prende subito in mano il pallino del gioco portandosi avanti per 16-8 giocando però con una strana apprensione -temendo un pò troppo le calabresi- e la loro reazione che man mano si manifesta sempre più chiara. Torretta recupera punti e si porta sul 22-22 quando le modicane tornano ad essere convince e concrete e chiudono il set con tre azioni da manuale per 25-22. Al rientro in campo per il secondo set il Torretta fa capire di non meritare affatto la posizione in cui si trova e gioca con una pallavolo bella che permette di portarsi avanti nel set senza mai essere raggiunto dal Modica e chiudendo il parziale sul 25-19.



All’inizio di terzo set le squadre si affrontano senza esclusioni di colpi da una parte Torretta galvanizzato dal set vinto e dall’altra il Pvt che non vuole mollare per cui si va avanti punto a punto fin quando le siciliane non riescono a mettere a segno 5 punti in più che le portano sul 20-25 e sul 2-1.

Il quarto set si gioca di nuovo punto a punto fino al 7-7,al successivo 15-15 all’ulteriore 20-20 ma proprio in questo momento viene fuori la voglia il carattere e la superiorità della Pvt che chiude a 25-22 mettendo in cassaforte tre punti meritati. Nell’ultima partita del girone di andata sabato prossimo al Geodetico le modicane affronteranno la Pallavolo Sicilia.