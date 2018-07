TRAPANI - 04/07/2018

Sicilia - L’anonimo scommettitore ha ancora 23 giorni di tempo per riscuotere la vincita

Vince 2,5 milioni di euro al Superenalotto ma non li ritira!

La giocata vincente è stata convalidata sabato 28 aprile

Mancano poco più di 3 settimane per riscuotere la vincita milionaria da oltre 2,5 milioni di euro ma il fortunato vincitore non si è ancora fatto vivo per riscuotere la vincita milionaria. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, infatti, l´anonimo vincitore di Castelvetrano del SuperEnalotto non si è ancora presentato per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n.51 di sabato 28 aprile 2018, al punto vendita Sisal situato in via Mazzini. Chi sarà allora il vincitore? Forse un abitante del posto, forse un turista di passaggio per le vacanze del ponte del 1° maggio? La combinazione vincente del concorso è stata 2, 25, 41, 42, 74, 87, Jolly 13, SuperStar 54. La giocata vincente è stata convalidata sabato 28 aprile intorno alle ore 11 per un importo pari a 3 euro. Il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio. Speriamo per lui che non se ne dimentichi!