TRAPANI - 09/05/2018

Sicilia - Evento turistico culturale in 500 «Giriamo in 500 la trinacria è bella»

Le Fiat 500 percorrono la Sicilia da Marsala a Modica

L’evento si svolge in 4 giorni, dal 10 al 13 maggio

Il Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Marsala, nella persona di Lorenzo Ingrassia, anche referente regionale, organizza un evento turistico culturale in 500 «Giriamo in 500 la trinacria è bella». Alla manifestazione prendono parte circa 55 Fiat 500 di cui 10 proveniente dall’isola D’Ischia, 6 dalla Lombardia, 3 dalla Toscana, una da Taranto, 2 Regione Lazio, una dalla Calabria, il resto tutti dalla Sicilia. All’evento è presente la fiduciaria di Savona Tiziana Salvetto e il presidente fondatore del club Domenico Romano. L’evento si svolge in 4 giorni, dal 10 al 13 maggio, partendo da Marsala il 10 alle ore 8 con prima tappa a Modica, dove il fiduciario del coordinamento di Modica Angelo Fiore farà gli onori casa. Poi tappa a Marzamemi, il pomeriggio a Vizzini, il 12 mattino partenza per l’Etna il pomeriggio a San Fratello (Nebrodi). Domenica 13 partenza per Cefalù e rientro a Marsala. In tutte le tappe saranno presenti i vari fiduciari di zona e vari soci locali presenti.