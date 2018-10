SIRACUSA - 01/10/2018

Sicilia - Non ha provocato danni a persone o cose

Non ha provocato danni a persone o cose la scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3.20, lungo la costa siracusana. L’epicentro è stato individuato a 15 chilometri da Siracusa, a 18 chilometri da Augusta e a 19 da Priolo Gargallo. Si tratta della terza scossa oltre i 2.5 di magnitudo registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia in meno di 24 ore dopo quelle di Assoro, in provincia di Enna, e di Linguaglossa, in provincia di Catania. Altre due scosse sismiche di minore entità si erano infine registrate a Milo, sempre in provincia di Catania.