SIRACUSA - 27/09/2018

Sicilia - Tutto è accaduto in via Savonarola alle 7.30

Una intera comunità sconvolta per il femminicidio della 47enne Loredana Lopiano: caccia all´assassino

La donna sarebbe spirata durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale

Una intera comunità sconvolta per il brutale omicidio di una donna: Loredana Lopiano, infermiera di 47 anni, è stata uccisa a coltellate in via Savonarola, alla periferia della cittadina della provincia di Siracusa. La donna era originaria di Caltanissetta. La polizia sta ricercando un uomo che sarebbe l´autore dell´omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, alle 7.30, in casa della donna, si è consumato il femminicidio. L’assassino, secondo i primi e frammentari elementi emersi, l’avrebbe accoltellata in casa. La donna sarebbe spirata durante la corsa in ambulanza verso l´ospedale, vani i tentativi di soccorso. Le indagini sono in corso.