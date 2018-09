SIRACUSA - 21/09/2018

Sicilia - Le innovazioni in favore dei giovani

La "Pop Christology" del Vescovo Staglianò per il Vangelo

La predicazione cristiana va "svecchiata"

Il vescovo vuole il pop per predicare il Vangelo. Mons. Staglianò ne ha fatto ormai guida e mezzo per predicare e trasmettere ai giovani il messaggio evangelico. La "Pop Christology", come Mons. Antonio Staglianò, definisce la sua forma di comunicazione, serve a proporre ai giovani una nuova immagine di Gesù, smarcata dal cattolicesimo convenzionale, liberata dalle "maschere" della religione e restituita alla sua verità. quella che sulla croce svela il volto di un Dio che è solo amore. Staglianò ha ribadito questi concetti in occasione del convegno pastorale diocesano e ne farà, chitarra in mano, mezzo per arrivare ai giovani al Sinodo loro dedicato.



Il vescovo, già da alcuni anni ha scelto di predicare il Vangelo con l´aiuto della musica e dei testi di alcune canzoni, con il progetto teologico e pastorale della Pop Theology, e ne ha fatto il suo «copyright». La "Pop Christology", citando un nome eccellente della musica italiana, prende le mosse da Fabrizio De Andrè, che nel suo album, "La Buona Novella", presenta l´aspetto più umano di Gesù. Prendendo in prestito le parole del cantautore, che "voleva salvare il cristianesimo dal cattolicesimo", mons. Staglianò ha ribadito come la predicazione cristiana vada "svecchiata", mostrando il vero Dio di Gesù Cristo, non quello violento della religione, ma quello della fede cristiana, che svela la misericordia del Padre. L’ufficio comunicazione della Diocesi non ha ancora reso note le date delle esibizioni evangelico-canore del vescovo Staglianò che sarà comunque presente all’apertura del Sinodo dei giovani a Noto.