SIRACUSA - 27/08/2018

Sicilia - Da venerdì a domenica 3 giorni di festeggiamenti

Matrimonio "Ferragnez": Noto invasa da vip dello spettacolo

Il matrimonio nella esclusiva Dimora delle Balze sulla provinciale per Palazzolo

Né cattedrale né Sala degli Specchi per i «Ferragnez». Di sicuro non saranno il vescovo e il sindaco ad officiare la cerimonia ma un amico della coppia.

Il matrimonio tra la blogger cremonese Chiara Ferragni e il rapper Fedez (foto) si terrà invece nella esclusiva Dimora delle Balze sulla provinciale per Palazzolo. Il centro storico della città sarà dunque tagliato fuori per il clou della giornata di sabato quando la coppia si unirà ufficialmente in matrimonio. Nella dimora sarà richiesto per entrare un documento di riconoscimento anche a chi fa parte del catering o a chi dovrà portare altro. A Noto alloggeranno gli ospiti vip della coppia, con hotel e resort già prenotati da tempo.



Saranno tre i giorni di un evento mediatico che ha già mobilitato giornalisti e cineoperatori tutti alla ricerca della migliore location per catturare scatti e riprese in esclusiva. Si comincia venerdì sera con una festa privata nella dorate stanze di Palazzo Nicolaci il giorno prima delle nozze. Circa 150 gli ospiti attesi, molti dei quali personaggi famosi del mondo dello spettacolo tra cui Ilary Blasi e Francesco Totti, la paraolimpica Bebe Vio, l’amico collega di Fedez J-Ax, Bianca Balti e Paris Hilton, Manuel Agnelli, giiudice di X Factor, Mara Miaonchi e e anche lo youtuber Luis. Tutti i dettagli più sensibili restano avvolti nel mistero e una clausola-penale da 15 mila euro è stata voluta dalla coppia per eventuali spifferi ed anticipazioni.



Fedez per l’occasione indosserà un abito firmato da Donatella Versace di cui ha pubblicato le foto delle prove. La Ferragni, invece, non ha svelato alcun dettaglio anche se qualcuno giura che l’abito arriverà direttamente da Parigi dove la promessa sposa si è recata qualche mese fa con madre e parenti. Le sorelle di Chiara Francesca e Valentina saranno le testimoni della sposa. Menù e vini solo siciliani in onore della città che ha fatto innamoraare la coppia. I vini sono quelli di Feudo Maccari, cantina che sorge nei pressi di Vendicari. Il catering è invce affidato ad una impresa specializzata in grandi eventi.