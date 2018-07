SIRACUSA - 29/07/2018

Sicilia - Scontro tra van e suv

Bambino siracusano morto in Scozia. Gravi i genitori

Sgomenta la comunità aretusea

Sono ricoverati in prognosi riservata i genitori del morto nell’incidente stradale avvenuto in Scozia. Le condizioni dei due coniugi, lui militare della Capitaneria di Porto in servizio ad Augusta, lei agente di Polizia penitenziaria al carcere di Brucoli, sarebbero gravi, mentre è rimasto illeso il figlio più piccolo della coppia, 3 anni, che sarà affidato alle cure dei nonni il cui arrivo è previsto oggi dall’Italia.



Tutta la comunità è incredula ed il sindaco di Siracusa Francesco Italia è in costante contatto con il consolato italiano ad Edimburgo. Lo scontro è stato fatale anche per un altra donna, pure lei italiana, che viaggiava sul van insieme con il marito e la famiglia siracusana e per i 3 britannici a bordo del suv coinvolto nello scontro fatale.