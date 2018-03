SIRACUSA - 18/03/2018

Sicilia - Canicattini Bagni è sotto choc, indagano i Carabinieri dopo la macabra scoperta

Madre ventenne uccisa a coltellate e buttata in un pozzo

Sotto torchio il compagno della donna, padre della bimba avuta 8 mesi fa

Pugnalata e gettata in un pozzo artesiano in contrada Stallaini. E’ la fine orribile di una ragazza ventenne di Canicattini Bagni, Laura Petrolito, madre di una bimba di 8 mesi. La scoperta dei Carabinieri è avvenuta dopo la denuncia presentata dal padre che non era riuscito a contattare né la figlia né il compagno. I militari della stazione di Canicattini hanno interrogato il compagno Paolo Cugno con il quale la ragazza era uscita per una passeggiata lasciando la figlia con il nonno, il padre di Laura. Quando i due non sono più rientrati è scattato l’allarme e quindi la scoperta del cadavere.



Sul compagno sono accentrate le maggiori attenzioni perché ha molto da chiarire. La ragazza aveva avuto giovanissima un bimbo che vive con la nonna paterna. Da otto mesi era diventata madre per la seconda volta. Il padre della secondogenita di Laura è l’attuale compagno, Paolo Cugno. In base ad una prima ispezione cadaverica la donna sarebbe stata uccisa sabato sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L´assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con una lamiera in ferro e si è allontanato.