SIRACUSA - 07/02/2018

"Mercoledì mattina ho avuto questa gran sorpresa di trovare la mia macchina completamente incendiata e distrutta": così l’avvocato Daniela La Runa (foto), presidente della Rete centri antiviolenza ´Raffaella Mauceri´ a Siracusa, la cui auto è stata bruciata nella notte, intervenuta a Effetto Giorno su Radio 24. "Non è il primo episodio di questo tipo ma non ci sono mai stati danneggiamenti personali". Proprio in mattinata l´avvocato doveva occuparsi di uno dei tanti procedimenti per maltrattamenti in famiglia. L´avvocato ha sporto regolare denuncia alla polizia di Siracusa, ipotizzando delle correlazioni tra l´atto intimidatorio, la sua professione di avvocato e la sua carica di presidente della Rete centri antiviolenza.