PALERMO - 03/11/2018

Le aziende siciliane hanno programmato 49.200 assunzioni anche a tempo indeterminato

Le aziende siciliane hanno programmato 49.200 assunzioni nel trimestre ottobre dicembre. Si tratta di rapporti di lavoro dipendente per l’85% dei casi e del 15% sotto forma di collaborazioni. Il 70% delle assunzioni saranno a tempo determinato ed il resto a tempo indeterminato. I dati sono contenuti nel rapporto Excelsior elaborato da UnionCamere Sicilia che riferisce anche che il 70% dei posti di lavoro sono nel settore dei servizi e delle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre il 22% riguarderà profili di alta specializzazione come dirigenti, tecnici e professionisti. Gli altri profili richiesti riguardano per il 9% impiegati, il 26% nel commercio e il 28% operai specializzati. Delle assunzioni programmate 16.260 saranno attivate a novembre, mentre a dicembre toccheranno i 13mila posti. Il rapporto indica anche i diversi settori come tessile, chimico, metallurgico, costruzioni edili, turismo, trasporto, magazzinaggio. Palermo e Catania sono le città che hanno programmato il maggior numero di ingressi nel mondo del lavoro. Il rapporto Excelsior non indica i nomi delle aziende che assumono ma offre uno spaccato sul mondo del lavoro quanto più realistico ed aggiornato possibile sulla base dei dati comunicati dalle stesse aziende.