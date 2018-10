PALERMO - 28/10/2018

Sicilia - Interviene l’assessore regionale all’economia Gaetano Armao

Per salvare le ex province serve un mutuo da 150 milioni: gli enti sono difatti a serio rischio fallimento

«Un prelievo forzoso così alto da parte dello Stato non è strutturalmente sostenibile»

Per salvare le ex province serve un mutuo da 150 milioni. Gli enti sono a serio rischio fallimento e questo scenario è quello più probabile visto che entro fine mese i commissari straordinari nominati dal governo Musumeci devono approvare i bilanci preventivi 2018 e nessuno dei 9 enti è in grado di procedere in questo senso alla luce per la mancanza di risorse. L’emergenza province parte innanzitutto dalla decisione di sciogliere questi enti pur conservando alcune prerogative per la gestione di scuole, servizi sociali e viabilità ma soprattutto dal prelievo forzoso imposto dalla Legge finanziaria nazionale dello scorso anno con la quale Stato e Regione hanno concordato un contributo annuale di 200 milioni per ogni ente.



Dice l’assessore regionale all’economia Gaetano Armao (foto): «Un prelievo forzoso così alto da parte dello Stato non è strutturalmente sostenibile». L’assessore ha chiesto al ministro Giovanni Tria di eliminare il contributo di Finanza già dal 2019 ma gli enti devono fare intanto i conti con il loro dissesto. Ecco dunque farsi strada l’ipotesi di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti i cui costi dovrebbero gravare sulla Regione, a sua volta in grave crisi finanziaria.