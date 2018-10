PALERMO - 26/10/2018

Terremoto in Grecia scuote anche la Sicilia: allerta arancione, niente allarme tsunami

"Allerta arancione per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (versante ionico in particolare): possibili variazioni del livello del mare inferiori a un metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge": è questo l’alert dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in seguito alla forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,8, che ha colpito la costa occidentale della Grecia.



La forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 0.57 anche in Sicilia. La scossa, come accennato, è stata individuata nella costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, con una magnitudo di 6,8 e a una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata avvertita distintamente anche in tutta la Sicilia orientale, da Messina a Ragusa. La terra ha tremato due volte a distanza di pochi secondi.



Il sisma è stato avvertito anche in Puglia, Calabria e Campania, a Napoli, e a Malta. L´epicentro è stato individuato a 800 chilometri di distanza dalla Sicilia, ma l´entità della magnitudo, che ha sfiorato il settimo grado, ha reso la scossa avvertibile da molte regioni dell´Italia meridionale.



«Un’anomalia di circa 10 centimetri si è osservata al mareografo di Le Castella, in provincia di Crotone, che conferma l’allerta tsunami arancio per le coste ioniche italiane. Si raccomanda massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali, seguendo le indicazioni delle autorità». Lo scrive in un tweet l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in seguito al violento terremoto, di magnitudo 6,8, registrato in Grecia.



Nei giorni scorsi svariati terremoti sono stati registrati anche in Sicilia a iniziare da quello più forte e che ha provocato paura e danni il 6 ottobre nel Catanese per il quale è stato richiesto appena due giorni fa lo stato di calamità. L’allarme tsunami è, comunque, cessato venerdì mattina poco prima delle 9 in base ai bollettini della protezione civile.