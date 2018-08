PALERMO - 15/08/2018

Sicilia - Due paesi in lutto assieme al resto dell’Isola

Due vittime siciliane nella tragedia di Genova: una ragazza di S. Agata e un uomo di Agrigento

I morti sono almeno 35

Due siciliani tra le vittime della tragedia di Genova, dove martedì mattina un tratto del viadotto Morandì sull´A10 è crollato provocando almeno 35 morti. Si tratta di Vincenzo Licata, 58 anni, nato ad Agrigento, e Marta Danisi, 29 anni, originaria di Sant´Agata di Militello. La giovane lavorava come infermiera all´ospedale "Ss. Antonio e Biagio" di Alessandra. La notizia si è diffusa nel paese d´origine dopo che le forze dell´ordine, in seguito al riconoscimento del corpo, hanno avvertito la famiglia della ragazza. Al momento del crollo Marta Danisi si trovava sul viadotto sull´auto del fidanzato, anche lui rimasto vittima della tragedia.



A confermare la notizia è stato il sindaco di Sant´Agata di Militello, Bruno Mancuso: «Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti», ha scritto su Facebook il primo cittadino.



Gds