PALERMO - 07/08/2018

Sicilia - L’assessorato regionale alla Salute non intende uniformarsi alla circolare del Ministro

In Sicilia i vaccini resteranno obbligatori. Nessuna deroga

Per l’assessore Razza eliminare i vaccini sarebbe un passo indietro pericoloso

I vaccini in Sicilia resteranno obbligatori. Nessuna deroga dunque e no all’autocertificazione come previsto dalla circolare dei ministri dell’Istruzione e della Salute diversamente da quanto prevede il decreto Lorenzin. Dice l’assessore regionale Ruggero Razza: «Evitiamo pericolosi passi indietro. Sul tema delle vaccinazioni c´è sempre un confronto aperto con il ministero della Salute, particolarmente proficuo e serrato anche durante la crisi per i casi di morbillo che si sono manifestati in Sicilia alla fine della scorsa primavera. Proprio alla luce di quella esperienza, credo non si possa non tenere conto dei risultati ottenuti grazie all´incremento della campagna di vaccinazione per aumentare le percentuali ed abbassare la soglia di rischio. Per questo sono certo che alla fine prevarrà il buonsenso e si eviterà di compiere passi indietro che potrebbero risultare pericolosi".



Anche l´assessore all´Istruzione Roberto Lagalla condivide la posizione: "Noi abbiamo mantenuto, fino a questo momento, la normativa Lorenzin, che è tuttora in vigore. Fino a diverse, eventuali, disposizioni del Ministero della Salute. A settembre, quindi, seguiremo i dettami del decreto Lorenzin".