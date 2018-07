PALERMO - 18/07/2018

Sicilia - E’ successo in una abitazione di Villagrazia

Pitbull stacca a morsi il braccio di una ragazza di 23 anni: sottoposta a operazione. Ferita la madre

Le urla di dolore hanno richiamato l’attenzione dei vicini

Un pitbull ha staccato a morsi il braccio destro di una ragazza di 23 anni. Il cane, che appartiene al convivente della ragazza, si è avventato sulla giovane mentre era in casa, a Villagrazia. Le urla di dolore hanno richiamato l´attenzione dei vicini che hanno lanciato l´allarme alla polizia e al 118. A recuperare i brandelli del braccio sono stati i poliziotti che immediatamente li hanno trasportati in ospedale assieme alla vittima. La giovane, in prognosi riservata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico piuttosto delicato all´ospedale Civico. Con molta probabilità l´arto recuperato non potrà essere riattaccato. Nell´aggressione è rimasta ferita a una mano anche la madre della ragazza, che ha cercato di difendere la figlia. Il cane sarà affidato al canile comunale e con ogni probabilità sarà abbattuto.



Immagine di repertorio