PALERMO - 18/07/2018

Sicilia - La situazione cambia anche in territorio ibleo

La rete ospedaliera approvata dal governo Musumeci taglia 196 primariati a fronte di 26 posti nuovi

A Comiso la geriatria è declassata. Confermati, invece, i tre poli nel territorio ibleo: Ragusa, Vittoria-Comiso e Modica-Scicli

La rete ospedaliera approvata dal governo Musumeci taglia 196 primariati. Di questi 89 sono nel pubblico e 107 nel privato a fronte di 26 posti nuovi. In Sicilia ci saranno dunque un primario ogni 17,5 posti letto mentre oggi il rapporto è di uno a 15. In organico ci saranno 873 primari rispetto ai 1.024 del piano Crocetta. Questo il quadro generale ma quando si entra nel dettaglio emergono già le prime incongruenze. Nel catanese, bacino elettorale di Nello Musumeci, crescono i primariati, nel trapanese, feudo dell’ex assessore alla Sanità Baldo Gucciardi, si è abbattuta la scure dei tagli con ben 19 primariati in meno. Anche Ragusa paga le scelte della giunta di centro destra perché negli ospedali del capoluogo ci saranno 5 primari in meno: Chirurgia vascolare, Nefrologia, Neurologia, Riabilitazione e Laboratorio Analisi. Modica perde i primari di Neurologia, Ortopedia e Pediatria ma guadagna quello di Malattie infettive. A Comiso la geriatria è declassata. Confermati, invece, i tre poli nel territorio ibleo: Ragusa, Vittoria-Comiso e Modica-Scicli.



Ogni polo ha un ospedale di primo livello (Dea) che comporta una struttura grande che dispone di aree di pronto soccorso di primo livello con funzioni di rianimazione e degenza). Anche negli ospedali palermitani arriva la scure: Il Civico perde 10 unità, Villa Sofia-Cervello 9, e nel messinese nei 7 ospedali i posti in meno sono 20. Il nuovo piano sanitario prevede un aumento complessivo dei posti letto ma grazie ai tagli delle Unità complesse si realizzano 2 milioni di risparmi di indennità di direttore di reparto. In questo panorama siciliano vince solo Catania dove ci saranno due primari in più, Giarre riconquista il Pronto Soccorso, Acireale e Caltagirone guadagnano posti.