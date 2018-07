PALERMO - 18/07/2018

Sicilia - Un colpo di scena inatteso

I manager delle Asp e degli ospedali siciliani sono stati nominati in modo illegittimo: tutti decaduti

Un pasticcio che rischia di gettare nel caos il già travagliato mondo della sanità

Tutto da rifare. I manager delle Asp e degli ospedali siciliani sono stati nominati in modo illegittimo. I commissari quindi decadono ed il governo regionale dovrà attendere la definizione dell’albo unico nazionale dei manager perché non è consentito nominare nuovi direttori. Un pasticcio, l’ennesimo, alla siciliana, che rischia di gettare nel caos il già travagliato mondo della sanità. La sentenza della Corte Costituzionale si è pronunciata su un ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri proprio contro l’articolo 3 della legge regionale siciliana che aveva prorogato l’esercizio provvisorio dello scorso anno che, fra una norma economica e l’altra, introduceva la proroga dei manager delle aziende e il divieto di nomina di nuovi direttori nelle more della definizione dell’albo unico nazionale dei manager sanitari così come disposto dalla legge nazionale e in ottemperanza di una sentenza della stessa Corte Costituzionale che censurava il mancato concerto con le Regione delle norme della medesima legge delega 124.



Era stato il governo Crocetta a disporre il commissariamento di tutte le Asp e le aziende ospedaliere i cui direttori generali erano in scadenza stabilendo la proroga degli stessi manager scaduti e blindandone la posizione.



Nella foto la sede di piazza Igea dell´Asp 7 di Ragusa