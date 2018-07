PALERMO - 15/07/2018

Sicilia - In terra iblea emblematico il caso di Santa Maria del Focallo

Cemento ed abusivismo edilizio: ecco come la Sicilia perde e deturpa anno dopo anno la sua costa

Lo studio sullo stato di salute del mare siciliana è stato presentato in occasione della visita di Goletta Verde

Cemento ed abusivismo edilizio. Ecco come la Sicilia perde e deturpa anno dopo anno la sua costa. Su un totale di quasi 1.100 km di costa ben 662 km (il 61% del totale) sono stati aggrediti dalla cementificazione soprattutto per usi turistici e residenziali. Lo studio sullo stato di salute del mare siciliana è stato presentato in occasione della visita di Goletta Verde che ha cominciato il suo giro dell’isola da Giardini-Naxos e procederà poi per Marzamemi con ultima tappa in calendario martedì e mercoledì a Pozzallo. Legambiente, che di Goletta Verde, è promotore dice anche che 268 km (il 25 per cento circa) è irrimediabilmente persa per la realizzazione di porti, tessuti urbani ed altre infrastrutture. Nell’arco di 10 anni il 6 per cento della costa è stata «cancellata» grazie anche a condoni e vincoli paesaggistici, pur esistenti, che non sono stati rispettati. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, ha lanciato l’allarme: «Per salvare l’ambiente servono scelte chiare di discontinuità con gli ultimi decenni di urbanizzazione a partire dalle ultime aree che sono rimaste ancora integre». Legambiente ha poi lanciato l’allarme sul fenomeno dell’erosione della costa che spesso si tramuta con progetti faraonici e fuori misura in occasione di sperpero di denaro pubblico.



Citando il caso di Salina e dell’Isola Bella, ma in terra iblea c’è anche quello di Santa Maria del Focallo (foto), Zampetti ha sottolineato: «La disponibilità di finanziamenti pubblici in passato ha costituito la leva per eseguire opere dannose che a loro volta hanno innescato la necessità di interventi correttivi. Contro l’erosione delle coste ci sono 100 milioni da spendere grazie ai fondi del patto per il Sud ed altri 31 del Por Sicilia ma ancora non è dato sapere dove e come saranno investiti. Dopo il primo «Contratto di costa» firmato dalla Regione con i comuni tirrenici del messinese un secondo contratto sarà firmato per i comuni costieri del Sud est, da Siracusa a Pozzallo, per una progettazione ed interventi che siano rispettosi dell’ambiente e la sua salvaguardia.