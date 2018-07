PALERMO - 08/07/2018

Sicilia - A scopo precauzionale

Rischio listeria: Lidl e Findus ritirano lotti di mais, verdure e minestroni surgelati in Sicilia

Di seguito i lotti ritirati dal mercato

Due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita Lidl della sola Sicilia sono stati ritirati - così come aveva fatto Findus per 14 lotti di minestroni surgelati - a scopo precauzionale per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. L´annuncio da parte della Greenyard Nv, è sul sito della Lidl. La listeria è un batterio che può essere una causa di gravi malattie allo a livello gastrico o intestinale (listeriosi), con sintomi simili a quelli di un’infezione influenzale. Chi avesse acquistato i prodotti è dunque invitato a non consumarli e a restituirli in un qualsiasi punto vendita Lidl d’Italia per vedersi restituita la somma spesa (anche senza esibire lo scontrino).



Questi i lotti ritirati:



Art. 79520 "Freshona" Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963



Art. 12105 "Freshona" Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemüsemix - Mix di verdure Codice a barre 20039035.



Ansa