PALERMO - 17/06/2018

Sicilia - Direttiva del Presidente Musumeci, entro il mese bisogna sottoscrivere i contratti

Rifiuti siciliani all´estero, pagheranno i sindaci poco virtuosi

Costi che si scaricheranno sui contribuenti delle città con bassa raccolta differenziata

Emergenza rifiuti e direttive «speciali» del Presidente Nello Musumeci (foto). Il presidente della Regione, sempre più sotto tiro da parte delle opposizioni, ha firmato una nuova ordinanza che permette di derogare a paletti nazionali nella gestione dei rifiuti siciliani. E lo ha fatto senza un accordo col ministero dell’Ambiente. Per i comuni inadempienti si annunciano tempi duri dal punto di vista economico ed i sindaci rischiano anche di essere mandati a casa se non rispetteranno le norme introdotte dalla circolare notificata dal Presidente Musumeci che impone di sottoscrivere contratti entro la fine del mese per l’invio dei rifiuti all´estero.



In caso contrario la Regione (entro il 1º ottobre) commissarierà i sindaci inadempienti. Sono infatti i Comuni, anche attingendo alle disponibilità raccolte dalla manifestazione d’interesse promossa dall´assessorato, a dover attivare (e pagare) questa procedura, che non è di competenza della Regione. I costi? Da una media attuale di 130 euro si passerà a 200 euro a tonnellata, anche se dal Dipartimento Rifiuti assicurano che la quota da spedire fuori regione sarà soltanto la sottrazione dal 35% della quota di differenziata attuale. Se un Comune si attesta al 10%, dovrà «esportare» il 25% di rifiuti. In ogni caso pagheranno i cittadini sui quali si riverserà l’onere dell’invio all’estero dei rifiuti siciliani.