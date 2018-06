PALERMO - 16/06/2018

Sicilia - La classifica stilata da Legambiente e Touring club Italiano

Quattro spiagge in Sicilia tra le migliori in Italia, nessuna iblea

Sono Ustica, Pantelleria, Salina e S. Vito Lo Capo

Non c’è nessuna spiaggia iblea nella «Guida Blu» di Legambiente e Touring club Italiano. «Il mare più bello d’Italia» indica Ustica (nella foto Punta Spalmatore), Salina, San Vito Lo Capo e Pantelleria quali migliori spiagge siciliane. La Sicilia è seconda in questa classifica, preceduta solo dalle cinque spiagge della Sardegna ma prima delle due in Puglia, Campania, Toscana, e dell’unica indicata in Liguria e Basilicata. Alla base della selezione non c´è solo la qualità delle acque balneari ma anche l’attenzione all´ambiente. A Posada, ad esempio, si va in spiaggia con mezzi elettrici, mentre a Castiglione della Pescaia gli stabilimenti balneari usano stoviglie biodegradabili. Proprio per la lotta alla plastica, Legambiente presentando la guida ha dato un premio speciale al sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, che ha messo al bando delle stoviglie in plastica monouso in tutto l’arcipelago. «Se tutte le amministrazioni, costiere e dell’entroterra, adottassero l´ordinanza delle Tremiti, faremmo un grande passo in avanti nella lotta ai rifiuti in mare», ha detto il presidente di Legambiente Stefano Ciafani.



La classifica delle località marine più belle vede al quarto posto la Liguria e le sue Cinque Terre, guidate da Vernazza, Riomaggiore e Monterosso al Mare. In quinta posizione la costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari in Puglia, coi comuni di Polignano a Mare e Ostuni. A seguire il Cilento Antico in Campania, la Costa d’Argento e l’Isola del Giglio in Toscana, il litorale di Baunei sulla costa orientale sarda, l’isola di Ustica in Sicilia, il litorale Nord Trapanese con al vertice il comune di San Vito Lo Capo. Fuori dai primi dieci la Planargia e cioè il litorale del comune di Bosa (Oristano), l’Alto Salento Adriatico, la costa potentina di Maratea, l’isola di Salina nell´arcipelago siciliano delle Eolie, la costa della Gallura in provincia di Olbia-Tempio, la costa del Mito in Campania e Pantelleria.Tra i laghi si distinguono anche il Mis in Veneto, l´Accesa in Toscana e l’Avigliana Grande in Piemonte.