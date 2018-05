PALERMO - 26/05/2018

Sicilia - Quattro arresti dei carabinieri

Truffa e vilipendio di cadaveri al "cimitero degli orrori"

Provvedimento emesso dal gip di Palermo

Hanno definito l´operazione "Cimitero degli orrori". I carabinieri hanno arrestato Giovanni Messina, 70 anni, Salvatore Messina, 38 anni, un altro Salvatore Messina, ma di 24 anni, Antonino Campanella, 33 anni, tutti palermitani, e imposto il divieto di dimora a Monreale e l´obbligo di firma nei confronti di una 74enne monrealese. Gli arrestati sono accusati di fare parte di un´associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità in atti pubblici commesse da privati, falsità in certificazioni, violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, vilipendio di cadavere, occultamento di cadavere, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere. Reati, secondo l´accusa compiuti nel cimitero di San Martino delle Scale nel palermitano. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Palermo. Nel corso dell´operazione sono stati notificati alcuni avvisi di garanzia ad altre persone indagate.