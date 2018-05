PALERMO - 19/05/2018

Sicilia - A Ragusa sospesa la proiezione, notevole successo a Catania e Palermo

Wonderful Losers, un documentario su ciclismo e gregari

Quando perdere diventa un lavoro

Mentre il Giro d’Italia ha attraversato la Sicilia, invadendo le strade di tanti comuni dell’Isola, a Catania e a Palermo è approdato Wonderful Losers, un grandioso documentario sul mondo sconosciuto dei gregari nel ciclismo professionista. In realtà anche la provincia iblea – e il cinema Lumiere in particolare – doveva accogliere la proiezione, sospesa poi, con cambio data, per ben due volte. Promuovere film del genere, nella nostra Sicilia, si sa, è più complicato rispetto ad altre parti d’Italia: le proiezioni in Sicilia sono state curate da Movieday - la prima piattaforma italiana di film on demand nei cinema – ma il coinvolgimento di migliaia di spettatori risulta così molto difficile. Nonostante questo, però, dalla Sicilia lungo la dorsale adriatica, fino in Friuli, Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana e con due tappe nella Capitale, Wonderful Losers sta suscitando un notevole successo per questo ‘mondo diverso’ che ci presenta il ciclismo come non lo abbiamo mai visto. Premiato come Miglior Documentario al 33°Festival del Cinema di Varsavia, ai festival di Minsk e Tallin, e al 29°Trieste Film Festival, il film di Arunas Matelis ha seguito per 7 anni il Giro d’Italia dal punto di vista dei ‘Sancho Panza’ del ciclismo professionale. C’è un mondo nascosto – che è poi l’essenza stessa di questo sport – di chi sacrifica la carriera per aiutare i compagni di squadra a vincere, di chi rifornisce gli altri delle borracce e delle barrette, di chi non è mai sotto i riflettori.



Sacrifici, cadute e dolori vengono raccontati dal siciliano Paolo Tiralongo, dal canadese Svein Tuft, dal lombardo Daniele Colli ma anche dai medici Giovanni Tredici e Elena Della Valle, dal rianimatore Massimo Branca: difficilmente avremmo potuto conoscere da vicino cosa si vede e si sente dai finestrini delle auto di soccorso, quando un gregario cade ma imperterrito, con un antidolorifico, decide di continuare a lottare per la sua squadra. «È il nostro lavoro» dicono mentre sanguinano, mentre fanno finta che tutto vada bene, mentre il dolore per una ferita lascia poco spazio alla voglia di combattere. Loro risalgono in sella come se nulla fosse, dimostrando che c’è chi ancora si sacrifica nello sport come nella vita, dove perdere non è l’eccezione ma è praticamente la loro regola.



Il film, frutto di un´importante coproduzione internazionale, tra cui l’Italia con Stefilm, ma anche Lituania, Svizzera, Belgio, Lettonia, Irlanda, Spagna, e sostenuto da Trentino Film Commission, Piemonte Doc Film Fund - Fondo Regionale per il documentario, Friuli Venezia Giulia Film Commission e Apulia Film Commission, sarà in giro per l’Italia fino al mese prossimo: è possibile consultare tutte le date consultando la pagina Fb di Wonderful Losers.