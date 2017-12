PALERMO - 28/12/2017

Sicilia - Nominati componenti e presidenti

Tutte fatte le commissioni a Palermo: Orazio Ragusa presidente attività produttive, Assenza affari istituzionali, Campo ambiente

La prima presidenza è andata al Partito democratico. Sarà Luca Sammartino a guidare la commissione Lavoro dell’Ars

Nominati a Palermo i componenti nelle commissioni all’Assemblea regionale siciliana. Ecco in quali commissioni sono stati eletti i nostri deputati ilei.

Commissione Affari istituzionali: On. Giorgio Assenza

Commissione Attività Produttive: On. Orazio Ragusa, che è anche presidente della commissione stessa

Commissione Ambiente e Territori: On. Stefania Campo

Commissione Formazione e Lavoro: On. Nello Di Pasquale

Commissione Ue: On. Stefania Campo e On. Nello Di Pasquale



«La provincia di Ragusa - ha dichiarato l’On. Orazio Ragusa - è una provincia laboriosa e fattiva. In qualità di presidente della commissione Attività produttiva avrò il gravoso ma allo stesso tempo prestigioso compito di rappresentare tutte le istanze produttive iblee che vanno dalla zootecnica al polo avicolo, dalla agricoltura all’industria. La commissione Attività produttive deve diventare, ha dichiarato ancora l’On. Ragusa, il fisiologico momento di raccordo tra la politica attenta alle istanze degli imprenditori e dei produttori e la laboriosa gente di Sicilia. Presto ci conosceremo tutti e tutti insieme, ha concluso l’On Ragusa, contribuiremo a far crescere la nostra isola e nello specifico la nostra provincia di Ragusa.»



La presidenza della commissione Bilancio è andata come da programma a Riccardo Savona di Forza Italia.



Altrettanto, secondo tabella di marcia, la presidenza della commissione Sanità: è stata appannaggio di Margherita La Rocca Ruvolo dell’Udc.



In commissione Ambiente, invece, la presidente è Giusy Savarino di #DiventeràBellissima. In commissione Affari istituzionali Stefano Pellegrino di Forza Italia.



Congratulazioni a Orazio Ragusa arrivano dall’On. Nino Minardo che dice: «Un importante riconoscimento per Forza Italia e per il nostro territorio che servirà a mantenere un costante collegamento con l’attività legislativa e di governo della regione in settori strategici dell’economia iblea».