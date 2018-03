MESSINA - 14/03/2018

Sicilia - I 6 arresti scaturiti dalla vicenda pongono un grosso punto interrogativo

Tangente di un milione e mezzo per la Siracusa Gela?

Nessuno sa come evolverà la delicata situazione

Intanto sono arrivati i soldi tanto attesi dalle imprese appaltatrici dei lavori che da mesi attendevano il pagamento delle loro spettanze

La tangente, stando almeno alle indagini, ci sarebbe stata: un milione e mezzo di euro girati alla Pachira Partners, una società creata ad hoc. Una storia già vista in altre parti d’Italia quella dell´autostrada Siracusa Gela, ma che ha un effetto ancora più grave sul territorio perchè toglie, forse, le ultime speranze di vedere completati i lavori dei 3 lotti fino a Modica (foto), almeno nei tempi previsti. E’ paradossale che proprio nel momento in cui il gip di Messina emetteva le ordinanze di custodia cautelare per 6 persone, tutte ruotanti attorno al Cas (Consorzio autostrade siciliane) ed alla Condotte Acque, siano arrivati i soldi tanto attesi dalle imprese appaltatrici dei lavori che da mesi attendevano il pagamento delle loro spettanze.



Le 24 imprese hanno avuto il 50% dell’arretrato, ma si ritrovano ora con un punto interrogativo enorme, perché nessuno è in grado di dire come evolverà la vicenda della Siracusa Gela. Gli arresti dei vertici della società mandataria, dei funzionari del Cas, saranno fattori decisivi nell’attuale blocco dei lavori? Una domanda alla quale nessuno è per il momento in grado di rispondere e che chiama anche in causa la politica, a cominciare dalla Regione, che può svolgere un ruolo decisivo.



L’inchiesta della procura di Messina, "imbeccata" da alcuni ricorsi al Tar di Catania da alcune imprese escluse dall’appalto, parte dall’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese Condotte per l’Acqua Spa Cosige Spa. La commissione giudicatrice non avrebbe garantito trasparenza, ed inoltre era stata inserita nel contratto d’appalto una clausola che prevedeva la possibilità di posticipare i termini di consegna del lotto prioritario e di ultimazione dell’opera. Un danno notevole per il Cas al quale si aggiunge l’autorizzazione ritenuta illegittima da parte di Cosige (società consortile costituita tra la Condotte d’Acqua Spa e la Cosedil Spa) di stipulare un contratto di sub-appalto per una consulenza legale con un’altra società, la Pachira Partners Spa.



Per i giudici, infatti, la neo costituita società era una "scatola vuota", per "schermare" la presunta tangente. Nelle casse della Pachira per il servizio offerto sarebbe finito un milione e 650 mila euro. Una somma spropositata che la società vincitrice dell’appalto avrebbe utilizzato per pagare, tra le altre cose, le «consulenze» rese dal vicepresidente del Cas, di cui una di ben 31 mila euro. «Una delle cose che più colpisce - scrive il giudice nella misura cautelare - è la creazione di un fondo, con i soldi pubblici degli appalti, per consulenze e contatti, una riserva per tangenti e corrompere funzionari alla luce del sole e, ancor di più, che tale fondo sia stato autorizzato dall’amministrazione pubblica e come un subappalto, con un tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile».



ASFALTO E "MAZZETTE" CON 6 ARRESTI

Una indagine che potrebbe costituire un "macigno" sul futuro dei lotti in costruzione della Siracusa Gela. Al momento, l´unica cosa certa è che sono al momento 6 gli arresti "eccellenti" che potrebbero provocare ulteriori ostacoli, ai tanti già esistenti, nella fase di costruzione dei lotti 6,7,8 da Rosolini a Modica. Il gip del tribunale di Messina ha infatti disposto 6 arresti per corruzione, turbata libertà degli incanti e abuso d’ufficio, nell´ambito delle indagini che avrebbe messo in luce un presunto connubio tra asfalto e "mazzette". In ballo, difatti, anche una presunta tangente "staccata" proprio in funzione dei lavori tuttora in corso. La misura cautelare è stata disposta per Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte Spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni.



La Condotte ha recentemente chiesto al tribunale di Roma di avviare un concordato preventivo per evitare il fallimento. Interessati dal provvedimento anche il presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Antonio D´Andrea, altra impresa affidataria dei lavori, e Stefano Polizzotto, ex capo della segreteria tecnica dell´ex presidente della Regione Rosario Crocetta. La misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario del Consorzio autostrade siciliane (Cas) Gaspare Sceusa. Astaldi, D´Andrea, Polizzotto e Sceusa sono stati sottoposti ai domiciliari. Misura cautelare in carcere, invece, per il finanziere Nicola Armonium e Antonino Gazzarra, vicepresidente del Cas.



L´indagine, che nasce da una segnalazione alla procura della città dello Stretto da parte del Tar, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara di affidamento dei lavori, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. Oltre ai 6 indagati colpiti da misura cautelare, sono coinvolte nell´indagine altre 5 persone, tra cui i componenti della commissione che avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte per l´affidamento delle opere.



Difficile ipotizzare a questo punto quali possano essere le dirette conseguenze sulla riapertura dei cantieri e la continuazione dell’opera. Tutelare l’interesse pubblico e le aspettative di un territorio, al di là della grave vicenda giudiziaria, è essenziale e bisognerà trovare, pertanto vie d’uscita per arrivare al completamento dei lavori.