CATANIA - 15/01/2019

Sicilia - Tragico impatto sull’autostrada

Un modicano 42enne residente a Comiso tra le 3 vittime dello scontro tra tir e auto sulla A18 Catania Messina

Altre 4 persone sono rimaste ferite

C è anche il modicano 42enne Salvatore Caschetto tra le 3 vittime del grave incidente stradale avvenuto sulla A18 Catania Messina, all’altezza di Scaletta Zanclea. Nell´impatto tra un tir e un´auto sono deceduti anche un agente della polizia stradale di Messina, Angelo Spadaro, 55 anni, e una 81enne di Bovalino (Reggio Calabria), Rosa Biviera. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Caschetto, professione camionista, era da anni residente a Comiso. La pattuglia della polizia stradale si trovava sul posto per un precedente incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno.