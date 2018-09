CATANIA - 02/09/2018

Sicilia - Battute le campagne del centro etneo con elicottero e unità cinofile

Palagonia: caccia all´uomo che ha travolto i vicini con una Punto

Gaetano Fagone ha ucciso un’anziana e ferito altre 7 persone

Caccia all’uomo nelle campagne di Palagonia e dintorni. Gaetano Fagone, 52 anni, è in fuga da venerdì sera quando con l’auto del padre ha invaso la banchina di una casa in via Savona (foto) nel centro della cittadina etnea ed ha travolto, uccidendola, Maria Napoli, 82 anni, e ferendo altre persone. Le forze dell’ordine hanno concentrato le ricerche, grazie anche ad un elicottero e ad unità cinofile, nella zona di Militello e sulle principali arterie per bloccare l’uomo, che soffrirebbe di gravi problemi psichici.



Gli investigatori hanno ritrovato la Punto grigia abbandonata ma non hanno individuato alcuna traccia di Gaetano Fagone, che ha usato l’auto del padre, che abita di fronte al luogo dell’incidente e a casa del quale aveva cenato insieme alla ex moglie. Tra i feriti risultano ricoverati in ospedale una donna di 60 anni che ha la rotula rotta; altri hanno prevalentemente contusioni. Un bambino di di 9 mesi e il fratellino, sfiorati dall´auto sono stati trattenuti in osservazione. Il gesto di Fagone avrebbe potuto provocare una strage visto che nella serata di venerdì la strada c’erano una trentina di persone.