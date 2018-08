CATANIA - 26/08/2018

Sicilia - Saranno accolti da Irlanda, Albania e da alcune diocesi italiane

Catania: sbarcati e trasferiti i 137 migranti della Diciotti

Ministro Salvini indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale

Sbarco completato nella notte. E’ cominciato poco dopo la mezzanotte lo sbarco dei 137 migranti (foto) che da dieci giorni si trovavano a bordo del pattugliatore Diciotti della Guardia Costiera Italiana. La nave era ancorata da 5 giorni al molto di Levante del porto di Catania. Il via libera è arrivato dopo che Albania, Irlanda ed alcuni vescovi italiani hanno dato assicurazioni sull’accoglimento dei migranti. I primi a scendere sono stati 12 giovanissimi, che sono stati presi in consegna da personale della Croce Rossa italiana. Dopo le rapide procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, i migranti sono stati fatti salire a bordo di tre pullman diretti verso l´hotspot di Messina.



Il caso Diciotti ha fatto scattare l’indagine a carico del ministro dell´Interno Matteo Salvini che è indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, abuso d´ufficio e arresto illegale. Indagato anche il capo di Gabinetto del Viminale. Secondo i magistrati, avrebbero privato illegalmente della libertà personale i profughi soccorsi dalla nave .