CATANIA - 23/08/2018

Sicilia - La nave ancorata al porto di Catania, il via libera di Salvini solo per 27

Dalla Diciotti scendono solo i minori, adulti restano a bordo

La Procura di Agrigento ha aperto un’indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento

Sono scesi tutti dalla nave Diciotti (foto), ancorata nel porto di Catania, i minorenni che si trovavano a bordo dell´imbarcazione della Guardia costiera. In tutto si tratta di 27 minori non accompagnati. A dare il via libera era stato il ministro dell´Interno, Matteo Salvini, dopo l´ispezione effettuata a bordo dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e i numerosi appelli, tra cui quello della Procura per i minori del Tribunale di Catania che aveva inviato una richiesta ufficiale. I minori sbarcati saranno ora accompagnati in strutture di accoglienza, mentre resta incerto il destino degli adulti rimasti a bordo.



La Procura di Agrigento ha aperto un´indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L´inchiesta è a carico di ignoti. Le ipotesi di reato inizialmente previste potrebbero essere modificate in base a valutazioni normative ancora in evoluzione vista la complessità del caso. Qualora fossero individuate responsabilità da parte di esponenti del governo la palla passerebbe al tribunale dei ministri. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha condotto una visita di un´ora sulla nave. "La situazione a bordo è critica. Ci sono diversi casi di scabbia" ha detto dopo l´ispezione. Il magistrato è titolare dell´inchiesta sul trattenimento dei profughi a bordo della Diciotti.



La Commissione Ue ha convocato una riunione per venerdì a Bruxelles, per concordare possibili soluzioni sulla questione dei porti di sbarco, per i migranti soccorsi. Alla riunione, organizzata dalla direzione generale Affari interni, sono invitati i consiglieri per gli Affari europei dei leader di Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Malta e Grecia, e Irlanda. Si apprende da fonti a Bruxelles. La Commissione vuole uscire dall´emergenza e trovare soluzioni durature.