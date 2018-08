CALTANISSETTA - 13/08/2018

Sicilia - E’ un reperto del 6° secolo A.C. del diametro di circa un metro

Altare di marmo greco ritrovato da sub nel mare di Gela

Delicate le operazioni di recupero condotte sotto la supervisione della Sovrintendenza

Un Louterion di marmo (foto) del 6° secolo avanti Cristo è stato ritrovato nel mare di Gela. Si tratta di un piccolo altare di bordo con un diametro di circa un metro che serviva ai naviganti per riti da dedicare agli dei. E’ stato rinvenuto nella stessa zona di mare, in contrada Bulala a Gela, nei cui fondali sabbiosi anni fa è stata scoperta e recuperata una nave arcaica in buono stato di conservazione. Oltre al Louterion sono stati ritrovati anche 9 vasi di terracotta, acromi, dello stesso periodo del Louterion.



Le delicate operazioni di recupero, dirette dalla capitaneria di porto di Gela, con il sub Francesco Cassarino, autore di molti altri ritrovamenti tra cui quello di decine di preziosi lingotti di oricalco e di un elmo corinzio e la supervisione della sovrintendenza al mare di Palermo, si sono svolte sotto la vigilanza della Guardia di Finanza. I reperti sono stati presi in custodia dalla sovrintendenza al mare, dopo il restauro saranno affidati al museo di Gela.