RAGUSA - 08/06/2018

Politica - Pausa di riflessione prima del voto. Tutti i candidati sindaco

Silenzio si vota. Alle urne domenica gli elettori di Ragusa, Modica, Comiso e Acate

Il dato politico nei comuni iblei è rappresentato dalla tenuta del M5S nel capoluogo

Gli ultimi appelli dei candidati a sindaco hanno chiuso la campagna elettorale. Quattro comuni, tra cui il capoluogo, insieme a Modica, Comiso ed Acate rinnovano le amministrazioni locali e per la platea complessiva dei 18 candidati a sindaco ed il migliaio di cittadini che si sono candidati nelle varie liste da un mese è stata una lunga corsa. A Ragusa ed Acate non si ripresentano i sindaci uscenti, Federico Piccitto e Franco Raffo mentre Ignazio Abbate a Modica e Filippo Spataro a Comiso chiedono continuità ai loro cittadini. Il dato politico nei comuni iblei è rappresentato dalla tenuta del M5S nel capoluogo e dalla capacità di entrare nelle aule consiliari degli altri 3 comuni.



IL VOTO A RAGUSA

L’avvento del governo gialloverde potrebbe giovare alla causa di Antonio Tringali, presidente uscente del consiglio comunale a Palazzo dell’Aquila, che deve affrontare ben sei concorrenti ma soprattutto una città che in buona parte è stata critica con Piccitto. Nella galassia pentastellata nazionale riconfermare il sindaco vorrebbe dire tanto anche in termini di proiezione esterna ma la competizione è feroce. Arriva da due candidati di lungo corso come Sonia Migliore, già assessore ed ultimi 5 anni di feroce opposizione al M5S, e da Peppe Calabrese, segretario Pd, e già consigliere comunale, che cerca di ricompattare un’area progressista sfilacciata anche perché i dem si ritrovano con Giorgio Massari, ex sindaco ed ex Pd, a fare da alter ego per conquistare il consenso dell’area di centro sinistra. Non meno dura la battaglia nell’area di destra perché oltre a Sonia Migliore rivestiranno un ruolo di peso in queste elezioni anche Maurizio Tumino e Peppe Cassì. Quest’ultimo, avvocato, con un passato da cestista nel basket, convertito dell’ultima ora alla politica, volto fresco ha scompaginato le carte di Forza Italia, che prova a riprendersi il comune con Maurizio Tumino, imprenditore edile ed ingegnere, anche lui consigliere uscente legato al forzista Gianni Mauro. Carmelo Ialacqua, docente, già consigliere, cerca di aggregare un voto di opinione trasversale ma appare come il vaso di coccio tra quelli di ferro. Vista la concorrenza è prevedibile che nel capoluogo venga tutto rinviato al ballottaggio ed in quel caso conteranno le alleanze e le astensioni.



IL VOTO A MODICA

A Modica Ignazio Abbate cerca di toccare almeno quota 14.000 voti che gli garantirebbero la vittoria al primo turno. I cinque anni di sindacatura con una presenza quotidiana quasi ossessiva nelle ultime settimane, inaugurazioni, tagli di nastro per opere pubbliche e piccole manutenzioni, fanno del sindaco uscente il favorito anche se il tema, se non la paura del dissesto dei conti, aleggia su di lui. Abbate ha scelto, come cinque anni fa, di correre da solo, senza bandiera e con movimenti espressione del tessuto sociale, ha nella frazione di Frigintini, di cui è originario, la sua roccaforte ed ha una schiera di 96 consiglieri comunali a fargli da traino, ha buoni rapporti con il mondo della scuola, dell’imprenditoria e del sociale. A contrastarlo Salvatore Poidomani, avvocato, con alle spalle un exploit alle ultime regionali, quando toccò 3.500 consensi. Poidomani guida un’area riformista che va dal centro alla sinistra ed include il Pd tra le forze tradizionali. La sua campagna ha oscillato tra i temi dei conti pubblici e della sana gestione dell’ente con attacchi ricorrenti ad Abbate accusato di spese improprie e al di fuori della sostenibilità delle coperture. Una campagna molto «contro» e poco «per» ma che è stata l’unica ad essere degna di tal nome. Gabriele Amore, esponente leghista, si è visto solo al fianco di Matteo Salvini nel corso della visita in città, è giovane e probabilmente volenteroso, ma anche abbastanza evanescente. Il M5S ci ritenta dopo l’esperienza del 2014, quando il candidato Andrea Sansone raccolse appena 1.550 consensi. L’uomo in campo è Carlo Cartier, attore teatrale, nuovo volto della politica, e riferimento di una lista che cercherà di intercettare una buona parte del 52% raccolto in città alle politiche. Come in altre realtà i pentastellati devono affidarsi al voto di opinione che in sede locale, tuttavia, ha sempre contato relativamente.



IL VOTO A COMISO E ACATE

Anche a Comiso 4 sindaci con la sfida tutta a sinistra tra l’uscente Filippo Spataro e l’ex parlamentare Pippo Digiacomo che cercherà di erodergli il consenso. Digiacomo ha condotto una campagna elettorale combattiva e fa leva sulla sua esperienza, ma tra i due litiganti potrebbe godere Maria Rita Schembari, espressione del centro destra con un passato di assessore, che lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci sostiene assieme a Giorgio Assenza, che di voti di schieramento e di opinione a Comiso è ricco. Patrizia Bellassai corre con l’unica lista del M5S ed anche in questo caso è tutto da vedere se riuscirà a far breccia con i temi cari ai grillini. Acate elegge 12 consiglieri e ha 3 candidati a sindaco collegati alla rispettiva lista. Si tratta di Giovanni Di Natale, Vito Cutrera del M5S e Giovanni Fracanzino del Pd.