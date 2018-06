RAGUSA - 04/06/2018

Politica - Sotto il sole cocente il ministro ha intonato insieme a tutti l’inno nazionale

Da Marina di Ragusa Di Maio conferma: "Niente pignoramenti prima casa"

"Più lavoro e più tutele per chi non ce la fa"

Il sole è cocente ed il mare piatto, Luigi Di Maio alla sua prima uscita ufficiale in Sicilia da ministro e vice premier parte da Marina di Ragusa e chiude intonando insieme a tutti l’inno nazionale (foto). Per molti è «emozionante», una giornata da ricordare per il linguaggio semplice, diretto ed efficace del vice premier che rilancia i temi salienti del contratto sottoscritto con Matteo Salvini ed entra anche nello specifico. A cominciare dal tema della prima casa che negli Iblei e nella fascia trasformata è molto sentito. Niente più pignoramenti, dice Di Maio, ma più lavoro e più tutele per chi non ce la fa. E per la casta saranno giorni duri perché tra gli applausi scoscianti Di Maio annuncia l’imminente legge («la delibera è già pronta. Roberto Fico ci ha lavorato mentre si formava il governo") sulla cancellazione dei vitalizi agli ex parlamentari, il taglio di auto blù e scorte inutili.



«Sono già al lavoro – dice Di Maio - ho riunito i vertici del mio Ministero per capire cosa si può fare nell’immediato. Intanto ho chiamato con me come esperto Sergio Bramini, uno che qui è conosciuto per la sua vertenza con l’Ato e che è fallito per i mancati pagamenti per le prestazioni che ha garantito. Lui - ha concluso - sarà il mio consulente perché conosce il mondo del lavoro meglio di tutti».